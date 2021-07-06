Стали известны причины возможного крушения АН-26
Отказ техники и плохая видимость обсуждаются в качестве возможных причин предполагаемого крушения АН-26, сообщил «Известиям» осведомленный источник.
Ранее прокуратура уточнила количество пассажиров на борту пропавшего самолета. По данным следователей, в самолете находились 23 пассажира и 6 членов экипажа.
Самолет вылетел из аэропорта «Елизово» Петропавловска-Камчатского в Палану. Он перестал выходить на связь в 15:00 по местному времени. Спасатели исследуют район маршрута АН-26.
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