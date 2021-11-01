Священник открыл стрельбу после нападения в храме в Москве
Священнослужитель открыл стрельбу после того, как неизвестный напал на него в храме на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне днем в храме в честь святителя Луки Крымского на улице Генерала Белобородова. По данным СМИ, неизвестный начал драку со священником в туалете, в целях самозащиты служитель церкви произвел выстрел из сигнального пистолета.
Однако это спровоцировало нападавшего на новую атаку: он набросился на священника, ударив его несколько раз. При попытке скрыться агрессор был настигнут батюшкой, однако ему все же удалось сбежать до прибытия правоохранительных органов. Полиция разыскивает нападавшего, отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Глава информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков подтвердил произошедшее в столичном храме, в викариатстве идет разбирательство, отмечает РИА ФАН.
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