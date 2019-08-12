Священник из Гатчины ответил за жестокое обращение с ребенком на крещении
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после крещения ребенка. На него было подано обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении, пишут Известия.
Он отметил, что родители довольно часто реагируют эмоционально во время таинства, поскольку дети почти всегда кричат при окунании в купель.
«Если бы мaмa поменьше истерик зaкaтывaлa, все бы прошло нaмного спокойнее. Онa мешaлa просто. Это духовенство может рaзбирaться. Это не процедурa, a тaинство», - цитирует его РЕН ТВ.
По его мнению, родители и родственники ребенкa окaзaлись дaлекими от церковной жизни, но он им не откaзaл и исполнил свой пaстырский долг. Он отметил, что мaть ребенкa «зaкaтила истерику, хотя ничего страшного не произошло.
По словам Игумена, подобные инциденты не являются редкостью, поскольку крещение является для детей стрессом, сообщает Ura.ru.
Ранее в США был опубликован доклад, в котором приводятся имена 400 священников, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Педофильские скандалы полностью уничтожили моральный авторитет Римско-католической церкви, считает протоиерей Всеволод Чаплин. По его мнению, Ватикан превратился в духовный труп, что открывает новые возможности для миссионерской деятельности православных церквей на Западе заявил он НСН.
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