Полиция задержала мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали на Красной площади мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

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Отмечается, что при задержанном находился коктейль Молотова. Злоумышленника доставили в отделение полиции.

Главк МВД Москвы от комментариев воздержался.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложения о захоронении революционера Владимира Ленина высказывают малограмотные люди. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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