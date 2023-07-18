Полиция задержала мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина
18 июля 202310:55
Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали на Красной площади мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что при задержанном находился коктейль Молотова. Злоумышленника доставили в отделение полиции.
Главк МВД Москвы от комментариев воздержался.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложения о захоронении революционера Владимира Ленина высказывают малограмотные люди. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru