Супружеская пара погибла при пожаре в жилом доме в Анапе

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Анапе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в ходе пожара погибли 56-летний мужчина и 55-летняя женщина, которые являлись супругами. Отмечается, что погибшие арендовали квартиру, где произошел пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Детали случившегося устанавливают следователи, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
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