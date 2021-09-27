Супружеская пара погибла при пожаре в жилом доме в Анапе
Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Анапе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в ходе пожара погибли 56-летний мужчина и 55-летняя женщина, которые являлись супругами. Отмечается, что погибшие арендовали квартиру, где произошел пожар.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Детали случившегося устанавливают следователи, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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