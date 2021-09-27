Один человек погиб при пожаре в больнице для COVID-пациентов в Воронежской области

Один человек погиб при пожаре в больнице города Лиски Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Единой дежурной диспетчерской службы.

Отмечается, что возгорание произошло в одном из отделений местной районной больницы, переоборудованном в «красную зону» для лечения больных с коронавирусом.

Спасатели эвакуировали с места ЧП 31 человека, отмечает РИА ФАН.

Как сообщают СМИ, в результате пожара погибла 82-летняя женщина. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание оставленного в розетке зарядного устройства для телефона, отмечает Ura.ru.

