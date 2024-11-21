В Хабаровском крае мужчина погиб в результате нападения тигра
Мужчина погиб в Хабаровском крае в результате нападения тигра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по региону и Еврейской автономной области.
По данным ведомства, ЧП произошло 20 ноября в тайге в районе имени Лазо. Тигр напал на мужчину, причинив ему телесные повреждения, пострадавший скончался.
«Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту нападения», — указали в СК.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, будут назначены экспертизы.
По данным представителя управления МВД региона Ирины Щеголевой, ЧП произошло в 20 километрах от поселка Солонцовый, погибший мужчина — житель Вяземского района.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru