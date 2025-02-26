Супруг гражданки Украины напал на консульство России в Марселе
Один из напавших утром 24 февраля на консульство России в Марселе (Франция) оказался супругом гражданки Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на консула России Станислава Оранского.
Информацию Оранскому предоставили сотрудники уголовной полиции.
Напомним, взрыв на территории представительства России на авеню Амбруаза Паре прогремел в 10 утра по московскому времени. В нападении признались двое ученых из Национального центра научных исследований Франции, которые бросили в сады консульства бутылки со взрывчаткой.
Мужчин задержали через несколько часов после совершения преступления.
Ранее Оранский заявил, что власти Франции не отвечают на просьбы Москвы усилить безопасность российских госзагранучреждений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru