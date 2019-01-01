Superjet попал в новую передрягу

Новое происшествие с самолетом Sukhoi Superjet-100 случилось в России. Самолет получил несколько пробоин тросом для заземления, который не отцепили в аэропорту «Шереметьево». Произошло это с рейсом Москва — Ижевск, сообщает telegram-канал Baza.

Трос заземления должны были оставить на земле перед вылетом из Москвы, но, вместо этого, убрали в нишу для шасси. При подлёте к столице Удмуртии, когда было выпущено шасси, трос размотался и начал бить о фюзеляж. Несмотря на помеху, посадка прошла успешно.