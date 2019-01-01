Superjet попал в новую передрягу
Новое происшествие с самолетом Sukhoi Superjet-100 случилось в России. Самолет получил несколько пробоин тросом для заземления, который не отцепили в аэропорту «Шереметьево». Произошло это с рейсом Москва — Ижевск, сообщает telegram-канал Baza.
Трос заземления должны были оставить на земле перед вылетом из Москвы, но, вместо этого, убрали в нишу для шасси. При подлёте к столице Удмуртии, когда было выпущено шасси, трос размотался и начал бить о фюзеляж. Несмотря на помеху, посадка прошла успешно.
Как уточняет Ura.ru, на земле у лайнера нашли шесть пробоин в руле высоты и не менее пяти - в панели. Вместе с рулём высоты оказалась повреждена силовая установка. В Шереметьеве уже получил уведомление от авиакомпании для разбирательства.
В катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая погиб 41 человек. После этого было отмечено несколько случаев неполадок с самолетами этого типа. Как отмечает RT, последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в Шереметьеве, выписана в пятницу из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.
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