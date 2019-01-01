Лётчик обвинил пассажиров в истерии из-за отказа лететь на SSJ-100

Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь накануне из Ульяновска, отправились в Москву на лайнере Airbus A320. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта города вылета Сергей Наконечный.

Напомним, SSJ-100 накануне прервал полёт из-за отказа гидростатической системы. В эфире НСН заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов похвалил экипаж за своевременно принятое решение.

«Поломка гидростатической системы – достаточно серьёзная вещь, когда гидросистема отказывает, мы можем об этом судить по датчикам давления и объёма жидкости. Хотя система и дублируется - есть основная, есть резервная и аварийная гидросистемы – она работает именно с органами управления самолётом, то есть выпускает шасси, закрылки и предкрылки, через неё работают и другие силовые механизмы. Если экипаж засомневался в её работе, то, безусловно, они действовали правильно. На земле можно будет спокойно разобраться с её состоянием. Если этот отказ не был вызван конструктивными особенностями самолёта, то на земле разберутся с этим», - разъяснил Попов.