Лётчик обвинил пассажиров в истерии из-за отказа лететь на SSJ-100
Генерал-майор авиации в эфире НСН объяснил, чем могла грозить поломка гидросистемы, на самолёте, направлявшемся из Ульяновска в Москву.
Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь накануне из Ульяновска, отправились в Москву на лайнере Airbus A320. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта города вылета Сергей Наконечный.
Напомним, SSJ-100 накануне прервал полёт из-за отказа гидростатической системы. В эфире НСН заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов похвалил экипаж за своевременно принятое решение.
«Поломка гидростатической системы – достаточно серьёзная вещь, когда гидросистема отказывает, мы можем об этом судить по датчикам давления и объёма жидкости. Хотя система и дублируется - есть основная, есть резервная и аварийная гидросистемы – она работает именно с органами управления самолётом, то есть выпускает шасси, закрылки и предкрылки, через неё работают и другие силовые механизмы. Если экипаж засомневался в её работе, то, безусловно, они действовали правильно. На земле можно будет спокойно разобраться с её состоянием. Если этот отказ не был вызван конструктивными особенностями самолёта, то на земле разберутся с этим», - разъяснил Попов.
Он также заявил, что отказ всех пассажиров не взлетевшего SSJ-100 продолжать полёт на этом же самолёте не является обоснованным.
«Другое дело, что пассажиры категорически отказываются летать на этом самолёте, когда им могут предоставить готовый и исправный самолёт к повторному вылету. Наверное, это немножко пахнет истерией и спекуляцией. Такого быть не должно. Самолёт, в принципе достаточно надёжный. На данный момент нет решения государственных органов о прекращении его полётов. Но, конечно, нужно разбираться и доводить самолёт до ума. Нужно собрать все случаи отказов у этого самолёта и оперативно их устранить», - подчеркнул генерал-майор.
Напомним, 5 мая самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 сразу после вылета вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за удара молнии. Посадка прошла неудачно, самолёт начал «козлить» по полосе, в результате чего у него загорелась вся хвостовая часть. Жертвами трагедии стали 41 человек.
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