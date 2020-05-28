«Суперджет» с отказавшим двигателем приземлился в Шереметьево

Пассажирский лайнер Sukjoi SuperJet-100 сегодня, 28 мая, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказ двигателя.

«Суперджет» на полосе. Недостроенной

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, посадка самолета прошла в штатном режиме на одном двигателе. Пострадавших в результате ЧП нет. Также отмечается, что на борту не было пассажиров, только экипаж в количестве трех человек.

Сообщается, что самолет выполнял технический рейс в Шереметьево из аэропорта Жуковский.

Это второй подобный инцидент с «Суперджетами» в Шереметьево в течение этого месяца. В начале мая в аэропорту из-за отказа одного двигателя вынужденно сел другой лайнер, который должен был совершить рейс из Москвы в Саратов, сообщает Ura.ru

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100Шереметьево
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры