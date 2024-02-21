Сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей

Изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка снизила сумму на 11 миллионов. Сейчас экспертиза установила, что недоимка составляет чуть более 906 миллионов рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН заявил, что Елена Блиновская может избежать тюрьмы в том случае, если погасит все задолженности по налогам, пени и штрафы, а также признает вину, раскается и назовет всех, кто посоветовал ей схему уклонения от уплаты налогов.

