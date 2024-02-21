Сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей

Сумма недоимки по делу блогера Елены Блиновской составила около 906 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО

Изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка снизила сумму на 11 миллионов. Сейчас экспертиза установила, что недоимка составляет чуть более 906 миллионов рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН заявил, что Елена Блиновская может избежать тюрьмы в том случае, если погасит все задолженности по налогам, пени и штрафы, а также признает вину, раскается и назовет всех, кто посоветовал ей схему уклонения от уплаты налогов.

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ФОТО: РИА Новости
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