Сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей
Сумма недоимки по делу блогера Елены Блиновской составила около 906 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка снизила сумму на 11 миллионов. Сейчас экспертиза установила, что недоимка составляет чуть более 906 миллионов рублей.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН заявил, что Елена Блиновская может избежать тюрьмы в том случае, если погасит все задолженности по налогам, пени и штрафы, а также признает вину, раскается и назовет всех, кто посоветовал ей схему уклонения от уплаты налогов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выставка работ Василия Сурикова побьет рекорды по посетителям «Русского музея»
- Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
- Володин пожаловался на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
- Президент Узбекистана прилетел в Россию
- В Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России
- На Украине признали преимущество России в воздухе
- Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному договору
- Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц
- Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса
- Сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru