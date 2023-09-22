Сухогруз сел на мель на Волге в Волгограде
Следовавший в Астрахань сухогруз Melita сел на мель на Волге в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, ЧП произошло в районе пристани Руднева Кировского района Волгоградской области. Разлива нефтепродуктов на месте инцидента нет, никто не пострадал.
«Волгоградской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства», — указали в надзорном ведомстве.
Ранее теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге в Астраханской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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