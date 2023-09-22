Сухогруз сел на мель на Волге в Волгограде

Следовавший в Астрахань сухогруз Melita сел на мель на Волге в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

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По данным ведомства, ЧП произошло в районе пристани Руднева Кировского района Волгоградской области. Разлива нефтепродуктов на месте инцидента нет, никто не пострадал.

«Волгоградской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства», — указали в надзорном ведомстве.

Ранее теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге в Астраханской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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