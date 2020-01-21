Суды Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании
эвакуированы. Как пишет РИА Новости, в списке, в частности, оказались Октябрьский, Приморский, Петродворцовый, Ленинский, Красногвардейский, Сестрорецкий и Дзержинский, отмечает RT.
Между тем, как пишет АГН Москва, в Москве по этой же причине были эвакуированы пять судов: Гагаринский, Чертановский, Останкинский, Зеленоградский и Щербинский.
Кстати, накануне анонимные сообщения о «минировании» коснулись 450 объектов в Москве. В этом списке оказались все станции столичной подземки. В общей сложности были эвакуированы почти 13 тысяч человек, пишет РИА Новости.
Напомним, в минувшую пятницу в столице «минировали» Домодедово и Шереметьево, а также школы, детсады и одну станцию МЦК, пишет РИА ФАН. Кроме того, после анонимных сообщений о минировании проверке подвергся храма Христа Спасителя. Угрозы о том, что на тех или иных объектах в столице заложены взрывные устройства, начали поступать 28 ноября. Все они оказывались ложными.
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