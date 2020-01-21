Суды Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании

эвакуированы. Как пишет РИА Новости, в списке, в частности, оказались Октябрьский, Приморский, Петродворцовый, Ленинский, Красногвардейский, Сестрорецкий и Дзержинский, отмечает RT.

Между тем, как пишет АГН Москва, в Москве по этой же причине были эвакуированы пять судов: Гагаринский, Чертановский, Останкинский, Зеленоградский и Щербинский.

Кстати, накануне анонимные сообщения о «минировании» коснулись 450 объектов в Москве. В этом списке оказались все станции столичной подземки. В общей сложности были эвакуированы почти 13 тысяч человек, пишет РИА Новости.