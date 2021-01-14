Судно-земснаряд с нефтепродуктами затонуло в Астраханской области

Судно-земснаряд "Dunay" затонуло в акватории реки Бахтемир в Лиманском районе Астраханской области, около 30 квадратных метров воды загрязнено нефтепродуктами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Специалисты ведомства совместно с ФГБУ "Севкасптехмордирекция" провели инспекцию на месте происшествия в районе морского порта Оля. Эксперты взяли пробы воды, а члены ФГБУ "Морспасслужба" ликвидировали загрязнение с помощью сорбентов.

Агентство передает, что судно затонуло лишь частично, так как оно было пришвартовано к причалу. В результате никто не пострадал, так как персонала земснаряда в момент происшествия на борту не было. В Росприроднадзоре заявили о привлечении виновных к административной ответственности. Кроме того, виновники должны будут компенсировать ущерб, нанесенный реке.

