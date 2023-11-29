Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ
Украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) заочно арестовали по делу о фейках против Вооруженных сил России, она объявлена в международный розыск. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.
Отмечается, что уголовное дело против Джамаладиновой будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения в отсутствие обвиняемой.
Ранее, в апреле 2022 года, Джамаладинова опубликовала на своей странице в соцсети видео, которое содержит заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru