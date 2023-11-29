Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ

Отмечается, что уголовное дело против Джамаладиновой будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения в отсутствие обвиняемой.

Ранее, в апреле 2022 года, Джамаладинова опубликовала на своей странице в соцсети видео, которое содержит заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

