Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ

Украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) заочно арестовали по делу о фейках против Вооруженных сил России, она объявлена в международный розыск. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

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Отмечается, что уголовное дело против Джамаладиновой будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения в отсутствие обвиняемой.

Ранее, в апреле 2022 года, Джамаладинова опубликовала на своей странице в соцсети видео, которое содержит заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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