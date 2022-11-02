Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталью Вовк

Дело в отношении женщины возбуждено по статье убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти, ей грозит наказание в ввиде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.

«Вовк избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - заявили в суде, добавив, что она находится в международном розыске.

Дугина погибла 20 августа в Подмосковье в результате подрыва автомобиля её отца, общественного деятеля Александра Дугина, сообщает RT.

