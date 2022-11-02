Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталью Вовк
Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщает РИА Новости.
Дело в отношении женщины возбуждено по статье убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти, ей грозит наказание в ввиде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.
«Вовк избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - заявили в суде, добавив, что она находится в международном розыске.
Дугина погибла 20 августа в Подмосковье в результате подрыва автомобиля её отца, общественного деятеля Александра Дугина, сообщает RT.
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