Суд закрыл дело врача-гематолога Мисюриной, осуждённой за смерть пациента
Мосгорсуд отменил приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, которую ранее признали виновной в смерти пациента, сообщает РИА Новости.
В суде уточнили, что уголовное дело в отношении женщины было закрыто за отсутствием состава преступления.
Инцидент, за который Мисюрина получила срок, произошёл в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве летом 2013 года. Пациент, которому врач делала биопсию костного мозга, скончался через несколько дней после процедуры. Женщину обвинили в нарушении методики, тактики и техники биопсии, в результате чего были повреждены кровеносные сосуды пациента.
Черемушкинский районный суд приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы.
В 2018-м году Мосгорсуд вернул уголовное дело врача на дополнительное расследование, сообщает RT. В СК РФ заявили, что решили передать дело в другое следственное подразделение «для проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего».
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