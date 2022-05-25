Суд закрыл дело в отношении полуголой девушки, позировавшей у Соборной мечети
Суд в Москве прекратил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, связанное с полуголым перформансом около Соборной мечети на проспекте Мира, сообщает ТАСС.
Дело в отношении Кристины Волковой прекращено за примирением сторон.
В январе россияне возмутились появлением в соцсетях фото и видео, на которых женщина в черном нижнем белье, чулках и балаклаве позировала на фоне мечети.
Участники фотосессии заявили, что хотели этим произвести обратный эффект и показать, какой контент не следует публиковать в интернете, однако следователи им не поверили. Всего по делу проходили семь человек. Им грозило до года тюрьмы.
В середине мая жительницу Калуги оштрафована на 25 тысяч рублей за фото с задранной юбкой на фоне Преображенской церкви города.
Осенью прошлого году стало известно сразу о нескольких подобных случаях.
В частности, блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.
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