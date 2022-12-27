Суд взыскал с осуждённых Арашуковых 12 млн рублей в пользу потерпевших

В частности, в качестве возмещения морального вреда с каждого из них суд постановил взыскать три млн рублей в пользу сестры и по два млн рублей в пользу брата убитого в 2010 году советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова.

Кроме того, суд взыскал с Арашуковых по одному млн рублей в пользу родственников потерпевшего Желетежева. Также судья постановила до вступления приговора в законную силу сохранить арест на имущество осуждённых на сумму в 1,3 млрд рублей.

Ранее бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков и его отец Рауль получили пожизненные сроки заключения за заказные убийства, осуждённые не признали вину ни по одному из предъявленных им обвинений, в том числе убийствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».