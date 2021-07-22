Суд изъял имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 млрд рублей

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщает ТАСС.

Согласно решению суда в доход государства было обращено имущество на сумму около 1,5 миллиардов рублей.

В списке изъятого имущества, например, ранее арестованные судом более 90 автомобилей, которые фактически принадлежали Раулю и Рауфу Арашуковым, однако были оформлены на третьих лиц или организации, сообщает RT.

Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами, сообщает Ura.ru. Его отец Рауль Арашуков обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.

