Суд изъял имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 млрд рублей
Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщает ТАСС.
Согласно решению суда в доход государства было обращено имущество на сумму около 1,5 миллиардов рублей.
В списке изъятого имущества, например, ранее арестованные судом более 90 автомобилей, которые фактически принадлежали Раулю и Рауфу Арашуковым, однако были оформлены на третьих лиц или организации, сообщает RT.
Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами, сообщает Ura.ru. Его отец Рауль Арашуков обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.
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