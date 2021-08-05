Суд вынес обвинительный приговор в отношении Калви и Дельпаля
Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении фигурантов «дела Baring Vostok» о растрате 2,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
«Суд установил: Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере», - сказала судья.
По ее словам, основатель инвестфонда Baring Vostok, американец Майкл Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела. При этом они совершили растрату и хищение по заранее составленному плану, уточняет ТАСС.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что любой обвинительный вердикт суда по делу Калви, даже условный приговор, лишь подчеркнет непривлекательность бизнес-климата России.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что судебное решение по делу Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество.
Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.
В декабре 2020 года банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к фигурантам дела Майкла Калви. Ранее банку вернули эти средства.
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