Суд вынес обвинительный приговор в отношении Калви и Дельпаля

По ее словам, основатель инвестфонда Baring Vostok, американец Майкл Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела. При этом они совершили растрату и хищение по заранее составленному плану, уточняет ТАСС.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что любой обвинительный вердикт суда по делу Калви, даже условный приговор, лишь подчеркнет непривлекательность бизнес-климата России.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что судебное решение по делу Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество.

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

В декабре 2020 года банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к фигурантам дела Майкла Калви. Ранее банку вернули эти средства.

