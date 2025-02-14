Суд в Севастополе приговорил иностранца к 14 годам за шпионаж
Суд в Севастополе приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина одного из государств СНГ за шпионаж в пользу разведки Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Спецслужбами России установлено, что осужденный посредством мессенджера Telegram передавал разведданные о местоположении подразделений, военной техники и вооружения российской армии на территории Севастополя представителям Главного управления разведки Минобороны Украины. Полученные сведения использовались ВСУ для нанесения огневого удара.
Ранее Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении взрывных устройств 63-летнего гражданина Украины и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Севастополе приговорил иностранца к 14 годам за шпионаж
- Британскому инвалиду выдали сертификат на длительный полет в космос
- «Кольца власти» официально продлили на третий сезон
- Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Порошенко и Коломойского
- Работа Марка Шагала станет топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне
- Захарова: Обвинения РФ в ударе по ЧАЭС являются «спланированной провокацией»
- СМИ: Галицкий в 2024 году вложил в ФК «Краснодар» за 3,65 млрд рублей
- ФАС оштрафовала за ненадлежащую рекламу «Альфа-Банк»
- Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику
- Набиуллина назвала инфляцию в 10% «неприемлемо высокой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru