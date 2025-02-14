Суд в Севастополе приговорил иностранца к 14 годам за шпионаж

Спецслужбами России установлено, что осужденный посредством мессенджера Telegram передавал разведданные о местоположении подразделений, военной техники и вооружения российской армии на территории Севастополя представителям Главного управления разведки Минобороны Украины. Полученные сведения использовались ВСУ для нанесения огневого удара.

Ранее Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении взрывных устройств 63-летнего гражданина Украины и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

