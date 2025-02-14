Суд в Севастополе приговорил иностранца к 14 годам за шпионаж

Суд в Севастополе приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина одного из государств СНГ за шпионаж в пользу разведки Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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Спецслужбами России установлено, что осужденный посредством мессенджера Telegram передавал разведданные о местоположении подразделений, военной техники и вооружения российской армии на территории Севастополя представителям Главного управления разведки Минобороны Украины. Полученные сведения использовались ВСУ для нанесения огневого удара.

Ранее Верховный суд ДНР признал виновным в шпионаже, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении взрывных устройств 63-летнего гражданина Украины и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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