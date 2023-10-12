Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение деятельности иноагента. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Отмечается, что журналист не исполнил и не представил в уполномоченный орган определенные сведения.

Ранее прокуратура попросила через суд изъять земельные участки, где стоит дом Невзорова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
ТЕГИ:Санкт-ПетербургШтрафИноагентыАлександр Невзоров

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