Суд в Петербурге приговорил убийцу пенсионеров из-за квартир к пожизненному сроку

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному сроку в колонии строгого режима Забара Зубова, а его сообщника Виктора Зорина к 11 годам колонии строгого режима по новым эпизодам убийств пенсионеров из-за квартир. Новые сведения стали известны из показаний главаря преступной группы, бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что в период с 2010 по 2014 годы Зубов и Зорин под руководством ранее осужденного Крохина нашли одиноких пожилых собственников квартир в Петербурге, а также граждан, страдающих алкоголизмом, после чего убили четырех человек и переоформили их имущество.

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В 2019 году суд приговорил Крохина к пожизненному сроку за убийства с целью присвоения квартир своих жертв.

По версии следствия, преступной группой руководил Крохин, с 2011 по 2015 год она совершила убийства шести человек из-за квартир. Ранее суд назначил Зубову и Зорину 8 и 9,5 года колонии строгого режима соответственно.

В группе преступников также состоял юрист Геннадий Агеев и две женщины, которые сожительствовали с двумя потерпевшими, контролируя их действия. Ранее они были признаны виновными, однако в сентябре нынешнего года все трое были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийстваСудСанкт-Петербург
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