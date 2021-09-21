Суд в Петербурге приговорил убийцу пенсионеров из-за квартир к пожизненному сроку

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному сроку в колонии строгого режима Забара Зубова, а его сообщника Виктора Зорина к 11 годам колонии строгого режима по новым эпизодам убийств пенсионеров из-за квартир. Новые сведения стали известны из показаний главаря преступной группы, бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что в период с 2010 по 2014 годы Зубов и Зорин под руководством ранее осужденного Крохина нашли одиноких пожилых собственников квартир в Петербурге, а также граждан, страдающих алкоголизмом, после чего убили четырех человек и переоформили их имущество.