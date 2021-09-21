Суд в Петербурге приговорил убийцу пенсионеров из-за квартир к пожизненному сроку
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному сроку в колонии строгого режима Забара Зубова, а его сообщника Виктора Зорина к 11 годам колонии строгого режима по новым эпизодам убийств пенсионеров из-за квартир. Новые сведения стали известны из показаний главаря преступной группы, бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Суд установил, что в период с 2010 по 2014 годы Зубов и Зорин под руководством ранее осужденного Крохина нашли одиноких пожилых собственников квартир в Петербурге, а также граждан, страдающих алкоголизмом, после чего убили четырех человек и переоформили их имущество.
В 2019 году суд приговорил Крохина к пожизненному сроку за убийства с целью присвоения квартир своих жертв.
По версии следствия, преступной группой руководил Крохин, с 2011 по 2015 год она совершила убийства шести человек из-за квартир. Ранее суд назначил Зубову и Зорину 8 и 9,5 года колонии строгого режима соответственно.
В группе преступников также состоял юрист Геннадий Агеев и две женщины, которые сожительствовали с двумя потерпевшими, контролируя их действия. Ранее они были признаны виновными, однако в сентябре нынешнего года все трое были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
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