Тверской суд оправдал россиянина за тройное убийство при самообороне
В Твери суд оправдал Александра Зобенкова, который убил трех человек при самообороне. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Тверского областного суда.
2 мая 2020 года Зобенков в ходе конфликта ранил трех человек ножом, впоследствии они скончались. После этого Александра посадили в СИЗО и возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105: «Убийство двух или более лиц». Однако суд не нашел в действиях Зобенкова состава преступления и признал его невиновным.
Как сообщают СМИ, нападавшие на Зобенкова находились в состоянии алкогольного опьянения и держали в руках палки. Инцидент произошел во дворе частного дома. Зобенков утверждал, что защищал супругу и ребенка, находившихся внутри здания.
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