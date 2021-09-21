Тверской суд оправдал россиянина за тройное убийство при самообороне

Рыжков и Кац избраны в Мосгордуму на довыборах

До 85% отложивших свое решение на онлайн-выборах сделали это один раз

В Москве впервые за три года эксплуатации загорелся электробус

Памятник Лужкову открыли на Новодевичьем кладбище

До 60% месячной нормы осадков выпало в разных районах Москвы за два дня