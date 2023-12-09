Суд в Петербурге арестовал гражданина США по обвинению в реабилитации нацизма
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал имеющего гражданство РФ и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
В сообщении говорится, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Основанием стали его посты в соцсети «Одноклассники» с изображением Георгиевской ленты.
Уточняется, что в одном из них он разместил «фотоизображение трупа с указанием «как правильно носить Георгиевскую ленточку».
«Своими действиями Малев выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне», - отметили в суде.
Мужчина частично признал свою вину. Защита настаивала на избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде, домашнем аресте или запрете определённых действий, однако суд отправил Малева в СИЗО до 7 февраля 2024 года.
Ранее арестованный по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот через силовиков извинился перед певцом SHAMAN и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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