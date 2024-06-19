Суд в Москве отправил в СИЗО мигранта, потушившего свечи в храме

Инцидент произошёл в московском храме Феодора Ушакова в Южном Бутово. Здесь 20-летний Аскар Бутаев потушил свечи, после чего толкнул прихожанку и ушёл.

Задержали мигранта недалеко от храма. Бутаева обвинили в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. По решению суда его арестовали до 18 августа.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали местного жителя, который нанёс оскорбительные надписи о проведении СВО на стену храма на Гжатской улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».