Суд в Москве отправил в СИЗО мигранта, потушившего свечи в храме
Суд в Москве арестовал гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Инцидент произошёл в московском храме Феодора Ушакова в Южном Бутово. Здесь 20-летний Аскар Бутаев потушил свечи, после чего толкнул прихожанку и ушёл.
Задержали мигранта недалеко от храма. Бутаева обвинили в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. По решению суда его арестовали до 18 августа.
Ранее в Санкт-Петербурге арестовали местного жителя, который нанёс оскорбительные надписи о проведении СВО на стену храма на Гжатской улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru