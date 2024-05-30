Мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде

Отмечается, что злоумышленника уже задержали. Сейчас следователи устанавливают его мотивы. Возбуждено уголовное дело.



Пострадавшая 1968 года рождения скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, отмечает телеканал «Звезда».

Накануне в Тосненском районе Ленинградской области несовершеннолетний с ножом напал на продавца из-за семи тысяч рублей и нанес ему ранения, отмечает RT.

