Мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина зарезал работницу трапезной храма Петра и Павла, сообщили в Следственном комитете РФ.

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Отмечается, что злоумышленника уже задержали. Сейчас следователи устанавливают его мотивы. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая 1968 года рождения скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, отмечает телеканал «Звезда».

Накануне в Тосненском районе Ленинградской области несовершеннолетний с ножом напал на продавца из-за семи тысяч рублей и нанес ему ранения, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Следственный Комитет РфУбийстваМосковская Область

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