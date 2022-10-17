Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы отправил под стражу троих россиян Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, обвиняемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту (п. п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу суда. Все трое арестованы до 8 декабря.

Крымский мост открыли для движения автобусов

Ранее суд в Симферополе также до 8 декабря арестовал других пятерых подозреваемых в причастности к этому делу.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что что установил 12 человек, которые подозреваются в причастности к взрыву на Крымском мосту 8 октября. Тогда погибли четыре человека.


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