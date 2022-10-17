Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Ранее суд в Симферополе также до 8 декабря арестовал других пятерых подозреваемых в причастности к этому делу.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что что установил 12 человек, которые подозреваются в причастности к взрыву на Крымском мосту 8 октября. Тогда погибли четыре человека.



