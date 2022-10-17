Крымский мост открыли для движения автобусов
Минтранс РФ разрешил проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления.
«Для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Также пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.
Утром 8 октября на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы. Также частично обрушились два автомобильных пролета. Позже было восстановлено железнодорожное движение по мосту и частично возобновлено движение легковых автомобилей. При этом для грузового транспорта были запущены паромы на переправе в Керченском проливе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru