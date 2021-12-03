Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Столичный Лефортовский суд арестовал россиянина, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее ФСБ задержала гражданина РФ по делу о госизмене. Материалы уголовного дела засекречены и разглашению не подлежат. Правоохранители ходатайствовали о заключении задержанного под стражу.
«Постановлением от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 января 2022 года», — подчеркнули в Лефортовском суде.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Дед Мороз рассказал, как будет праздновать Новый год
- Путин проведет встречи с Памфиловой и членами Совбеза
- Бывший зять Ельцина спрогнозировал, кто будет следующим президентом России
- Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
- СМИ: Массовая драка в центре Москвы вспыхнула из-за того, что дворники-мигранты не поделили снег
- Екатеринбургские бизнесмены попросили отменить QR-коды для посетителей торговых центров
- Мурашко: Волна заболеваемости COVID-19 в России опускается вниз
- Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря
- Рогозин назвал сроки пуска легкой ракеты «Ангара»
- В Комсомольске-на-Амуре подросток умер после конфликта в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru