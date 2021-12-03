Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Столичный Лефортовский суд арестовал россиянина, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову, обвиняемому в госизмене

Ранее ФСБ задержала гражданина РФ по делу о госизмене. Материалы уголовного дела засекречены и разглашению не подлежат. Правоохранители ходатайствовали о заключении задержанного под стражу.

«Постановлением от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 января 2022 года», — подчеркнули в Лефортовском суде.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ГосизменаАрестФСБМосква
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