Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Ранее ФСБ задержала гражданина РФ по делу о госизмене. Материалы уголовного дела засекречены и разглашению не подлежат. Правоохранители ходатайствовали о заключении задержанного под стражу.

«Постановлением от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 января 2022 года», — подчеркнули в Лефортовском суде.

