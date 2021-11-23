Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову, обвиняемому в госизмене
Лефортовский суд Москвы продлил обвиненному в государственной измене основателю компании Group-IB Илье Сачкову срок содержания под стражей до 28 февраля 2022 года, сообщил ТАСС адвокат Сергей Афанасьев. На продлении срока настаивало следствие.
Основателю компании по кибербезопасности Group-IB Илье Сачкову было предъявлено официальное обвинение в госизмене. Изначально суд отправил его в следственный изолятор до 27 ноября. Вину в госизмене Сачков не признает. Подробности дела неясны, поскольку оно имеет гриф «секретно».
В 2016 году Сачков был включен изданием Forbes в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет.
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