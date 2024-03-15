Под Белгородом задержали россиянку, планировавшую диверсию на железной дороге

Россиянка, которая готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта, задержана в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже

По данным ведомства, гражданка РФ действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали с поличным.

«Фигурант... незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — отметили в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатки и подготовке к теракту.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего беспилотники близ военных объектов для противодействия системам ПВО, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Железная ДорогаДиверсияБелгородская область

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