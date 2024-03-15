Под Белгородом задержали россиянку, планировавшую диверсию на железной дороге
Россиянка, которая готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта, задержана в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, гражданка РФ действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали с поличным.
«Фигурант... незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — отметили в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатки и подготовке к теракту.
Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего беспилотники близ военных объектов для противодействия системам ПВО, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru