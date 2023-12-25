Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин

По данным Следственного комитета 37-летний мужчина совершил преступления 22 и 23 декабря. Последняя жертва ранила Варакина - его госпитализировали, и он сознался в преступлениях

Адвокат просил о запрете определённых действий, так как ранее Варакин проходил принудительное лечение, однако судья отправил его в СИЗО до 24 февраля.

Ранее «Ангарского маньяка» Михаила Попкова приговорили еще к 10 годам заключения по делу об убийствах женщин в 1997-2003 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».