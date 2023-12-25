Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
Пресненский суд Москвы арестовал Александра Варакина, который подозревается в убийстве двух женщин, сообщает РИА Новости.
По данным Следственного комитета 37-летний мужчина совершил преступления 22 и 23 декабря. Последняя жертва ранила Варакина - его госпитализировали, и он сознался в преступлениях
Адвокат просил о запрете определённых действий, так как ранее Варакин проходил принудительное лечение, однако судья отправил его в СИЗО до 24 февраля.
Ранее «Ангарского маньяка» Михаила Попкова приговорили еще к 10 годам заключения по делу об убийствах женщин в 1997-2003 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru