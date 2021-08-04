Суд рассмотрит жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
4 августа 202110:27
Второй кассационный суд 15 сентября рассмотрит жалобу на приговор Михаилу Ефремову за ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек, сообщило ТАСС.
В Пресненском суде Москвы 8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП, однако 22 октября ему сократили срок до 7,5 лет.
Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Его адвокаты подали кассационную жалобу на приговор.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru