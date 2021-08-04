Суд рассмотрит жалобу на приговор Ефремову 15 сентября

В Пресненском суде Москвы 8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП, однако 22 октября ему сократили срок до 7,5 лет.

Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Его адвокаты подали кассационную жалобу на приговор.

