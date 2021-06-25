Адвокат: Ефремов в колонии стал настоящим русским интеллигентом

Адвокат Петр Хархорин рассказал, как актера Михаила Ефремова изменила колония. О своем опыте общения с заключенным юрист рассказал в интервью Газете.ру.

«Сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент», - отметил Хархорин.

Он рассказал также, что Ефремов отказался от «непыльной» должности в тюремной библиотеке, чтобы «испить полную чашу» - сейчас актер, по словам адвоката, трудится в пошивочном цеху

В колонию в Белгородской области актер попал по решению суда. Он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за непреднамеренное убийство за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

