Адвокат: Ефремов в колонии стал настоящим русским интеллигентом
Адвокат Петр Хархорин рассказал, как актера Михаила Ефремова изменила колония. О своем опыте общения с заключенным юрист рассказал в интервью Газете.ру.
«Сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент», - отметил Хархорин.
Он рассказал также, что Ефремов отказался от «непыльной» должности в тюремной библиотеке, чтобы «испить полную чашу» - сейчас актер, по словам адвоката, трудится в пошивочном цеху
В колонию в Белгородской области актер попал по решению суда. Он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за непреднамеренное убийство за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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