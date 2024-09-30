Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС

Срок задержания владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марата Джанхуватова продлили на 72 часа. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Советский районный суд города.

Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 человек

Уточняется, что предприниматель подозревается по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также в сообщении говорится, что ходатайство об избрании Джанхуватову меры пресечения планируется рассмотреть 2 октября.

Инцидент произошел в Махачкале 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате нескольких взрывов, прогремевших на АЗС, погибли 13 человек, десять получили ранения.

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ФОТО: МЧС России
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