Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС

Уточняется, что предприниматель подозревается по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также в сообщении говорится, что ходатайство об избрании Джанхуватову меры пресечения планируется рассмотреть 2 октября.

Инцидент произошел в Махачкале 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате нескольких взрывов, прогремевших на АЗС, погибли 13 человек, десять получили ранения.

