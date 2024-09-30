Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС
Срок задержания владельца взорвавшейся на окраине Махачкалы АЗС Марата Джанхуватова продлили на 72 часа. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Советский районный суд города.
Уточняется, что предприниматель подозревается по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Также в сообщении говорится, что ходатайство об избрании Джанхуватову меры пресечения планируется рассмотреть 2 октября.
Инцидент произошел в Махачкале 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате нескольких взрывов, прогремевших на АЗС, погибли 13 человек, десять получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru