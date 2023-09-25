Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 человек

В Минздраве Дагестана отметили, что таким образом общее число жертв произошедшего выросло до 36 человек.

«Один из пострадавших в результате взрыва, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации», - заявили в ведомстве.

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. По версии следствия, сначала загорелась СТО, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение с селитрой, произошёл взрыв, сообщает RT.

По словам главы республики Сергея Меликова, причиной трагедии стала недобросовестность, как бизнесменов, так и надзорных и контрольных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

