Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 человек
Один из пострадавших при взрыве у АЗС на выезде из Махачкалы скончался в московской больнице, сообщает РИА Новости.
В Минздраве Дагестана отметили, что таким образом общее число жертв произошедшего выросло до 36 человек.
«Один из пострадавших в результате взрыва, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации», - заявили в ведомстве.
Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. По версии следствия, сначала загорелась СТО, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение с селитрой, произошёл взрыв, сообщает RT.
По словам главы республики Сергея Меликова, причиной трагедии стала недобросовестность, как бизнесменов, так и надзорных и контрольных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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