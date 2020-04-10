Суд продлил арест солдату-срочнику, расстрелявшему воинскую часть в Забайкалье

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, отмечает Ura.ru. Позже отец Шамсутдинова заявил, что причиной стрельбы стала дедовщина. Правоохранители завели дело о нарушении уставных правил в воинской части (ст. 335 УК), по которому срочник и еще несколько человек проходят потерпевшими.

В начале марта суд приговорил Руслана Мухатова, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым, к двум годам лишения свободы условно.

Отвечая на вопрос, не слишком ли это мягкий приговор для человека, фактически спровоцировавшего Шамсутдинова на расстрел сослуживцев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал не распространять на Мухатова ответственность за действия срочника.







