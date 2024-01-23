Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта
23 января 202416:28
Суд продлил арест певца Эдуарда Шарлота до 24 марта. Об этом сообщает KP.ru.
Артист был задержан по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Он был взят под стражу решением Кировского районного суда Самары 2 декабря.
Ранее Шарлот в суде извинился перед Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru