Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта

Артист был задержан по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Он был взят под стражу решением Кировского районного суда Самары 2 декабря.

Ранее Шарлот в суде извинился перед Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

