Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта

Суд продлил арест певца Эдуарда Шарлота до 24 марта. Об этом сообщает KP.ru.

Суд в Петербурге арестовал гражданина США по обвинению в реабилитации нацизма

Артист был задержан по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Он был взят под стражу решением Кировского районного суда Самары 2 декабря.

Ранее Шарлот в суде извинился перед Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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