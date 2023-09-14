Суд признал Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей
Железнодорожный суд Красноярска признал экс-министра края Олега Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе.
С учетом проведенных В СИЗО года и два месяца Митволь отсидит в тюрьме два года. Свою вину он признал еще на этапе следствия, заключив досудебное соглашение и дав показания против ряда чиновников.
Таким образом, стало ясно, что фирма Митволя «КрасноярскТИЗИС» подала фиктивные документы о якобы выполнении необходимых работ по проектированию подземного транспорта.
Ранее утром на суде Митволь рассказал о финансовых и личных проблемах, с которыми он столкнулся во время нахождения в тюрьме. Слова предпринимателя приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru