Суд принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей после «голой» вечеринки

Лефортовский суд Москвы принял иск к Анастасии Ивлеевой и олигарху Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор». Истец требует с каждого по миллиарду рублей для участников спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

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Владимир Евтушенков является основным акционером «АФК «система», денежные средства в случае удовлетворения иска должны пойти «в счет компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», говорится в исковом заявлении.

Истцом числится Анастасия Пак. Она также просит взыскать в свою пользу по рублю с владельца клуба «Мутабор» - «Арт Центра», а также компании МТС. Последние являются организаторами «голой» вечеринки, Владимир Евтушенков, будучи гендиректором оператора, присутствовал на мероприятии.

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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