СМИ: Киркоров вернется в жюри шоу «Маска» после скандала с «голой вечеринкой»

Народный артист РФ Филипп Киркоров вернется в шоу «Маска» (НТВ) после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, оскандалившийся певец снова появится в проекте в качестве члена жюри, а компанию ему составят Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Источники Shot утверждают, что Киркоров уже принял участие в съемках, во время которых не стеснялся шутить про «голую вечеринку». Уточняется, что в студии певец был в костюме и галстуке.

Ранее Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон», который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелевидениеШоу-бизнесФилипп Киркоров

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