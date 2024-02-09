СМИ: Киркоров вернется в жюри шоу «Маска» после скандала с «голой вечеринкой»

По данным канала, оскандалившийся певец снова появится в проекте в качестве члена жюри, а компанию ему составят Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Источники Shot утверждают, что Киркоров уже принял участие в съемках, во время которых не стеснялся шутить про «голую вечеринку». Уточняется, что в студии певец был в костюме и галстуке.

Ранее Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон», который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

