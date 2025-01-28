Суд приговорил пенсионерку к 10 годам за попытку поджога военкомата в Петербурге
76-летняя жительница Санкт-Петербурга приговорена к 10 годам колонии общего режима за попытку поджога военкомата, сообщили в пресс-службе городских судов.
Женщина была признана виновной в совершении теракта. Суд назначил ей минимальное наказание по статье УК о теракте.
Инцидент произошел 15 ноября, когда пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный микроавтобус «Фольксваген» на набережной Фонтанки, 90.
Она была задержана на месте происшествия. Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана ей в зале суда после оглашения приговора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru