МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово
В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 77-летней местной жительницы, которая устроила поджог пиротехники в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.
Инцидент произошел 24 декабря в торговом центре на Борисовском шоссе. После задымления, вызванного поджогом, из здания эвакуировали 320 человек. Пожара удалось избежать.
Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1947 года рождения. По данным следствия, она подожгла пиротехническое изделие под воздействием телефонных мошенников.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство»). В ведомстве уточнили, что разбирательство по делу продолжается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru