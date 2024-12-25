МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово

В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 77-летней местной жительницы, которая устроила поджог пиротехники в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

Инцидент произошел 24 декабря в торговом центре на Борисовском шоссе. После задымления, вызванного поджогом, из здания эвакуировали 320 человек. Пожара удалось избежать.