В Дагестане в результате перестрелки ранили полицейского
Водитель сбил полицейского в Дербенте, пытаясь скрыться, и открыл стрельбу, злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщило МВД Дагестана.
Накануне полицейские с коллегами из Росгвардии проводили мероприятия по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений. В Дербенте в районе улицы Махачкалинской автомобилист проигнорировал неоднократные требования об остановке и попытался скрыться. Он совершил наезд на сотрудника полиции и произвел несколько выстрелов в сторону силовиков.
«В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался», — отметили в МВД.
Пострадал полицейский, он доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Угрозы жизни правоохранителя нет.
Проводится проверка для установления всех обстоятельств ЧП.
Ранее в Махачкале в подземной парковке торгового центра произошла перестрелка между владельцем здания и арендаторами. Погиб один человек, двое пострадали, пишет 360.ru.
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