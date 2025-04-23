В Дагестане в результате перестрелки ранили полицейского

Водитель сбил полицейского в Дербенте, пытаясь скрыться, и открыл стрельбу, злоумышленника ликвидировали. Об этом сообщило МВД Дагестана.

Накануне полицейские с коллегами из Росгвардии проводили мероприятия по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений. В Дербенте в районе улицы Махачкалинской автомобилист проигнорировал неоднократные требования об остановке и попытался скрыться. Он совершил наезд на сотрудника полиции и произвел несколько выстрелов в сторону силовиков.

«В ответ правоохранителями было применено табельное оружие. От полученных ранений злоумышленник скончался», — отметили в МВД.

Пострадал полицейский, он доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Угрозы жизни правоохранителя нет.

Проводится проверка для установления всех обстоятельств ЧП.

Ранее в Махачкале в подземной парковке торгового центра произошла перестрелка между владельцем здания и арендаторами. Погиб один человек, двое пострадали, пишет 360.ru.

