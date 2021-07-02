Виктора Батурина арестовали по делу о покушении на мошенничество

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Виктора Батурина, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает в пресс-службе суда.

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Батурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 сентября.

Ранее адвокат Татьяна Тонова пояснила, что правоохранителей заинтересовали события 2011 года, когда Батурин и его сестра, предприниматель Елена Батурина, судились из-за акций группы компаний «Интеко». Бизнесмен заподозрил родственницу в хищении 25% акций компании, за которые Батурина должна была выплатить брату рыночную компенсацию, сообщает Ura.ru.

Теперь бизнесмен обвиняется в хищении этих акций обманным путём, посредством «подачи в арбитражный суд двух исковых заявлений». Свою вину Батурин отрицает.

