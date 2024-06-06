Отель Four Seasons и галерею «Модный сезон» в Москве передадут государству

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнениерешения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина», - приводит ТАСС сообщение ФССП.

Федеральная служба судебных приставов открыла против Хотина десять исполнительных производств. Одно из них открыли в конце прошлого года, оно касается «взысканий имущественного характера в пользу бюджетной системы» РФ на сумму свыше 75,5 миллиардов рублей.

В марте столичный суд приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

