Отель Four Seasons и галерею «Модный сезон» в Москве передадут государству

Судебные приставы-исполнители начали процедуру передачи в доход государства галереи «Модный сезон» и гостиницы Four Seasons в Москве, которые принадлежали бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

СМИ: Часть отеля Four Seasons и галерею «Модный сезон» захотели передать государству

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнениерешения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина», - приводит ТАСС сообщение ФССП.

Федеральная служба судебных приставов открыла против Хотина десять исполнительных производств. Одно из них открыли в конце прошлого года, оно касается «взысканий имущественного характера в пользу бюджетной системы» РФ на сумму свыше 75,5 миллиардов рублей.

В марте столичный суд приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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