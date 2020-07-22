Суд по делу ДТП с участием Ефремова начнется 29 июля
Суд по делу московского ДТП с участием Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 29 июля состоится предварительное слушание. Оно пройдет в закрытом режиме. Процесс будет идти в Пресненском суде Москвы.
Напомним, ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Согласно материалам следствия, Ефремов выехал на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений.
Артисту грозит заключение в колонию на срок от 5 до 12 лет.
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